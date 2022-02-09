Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Siirt'te hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Doğal Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler B.E'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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