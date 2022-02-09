Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinden tarih çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 309 sikke ve çeşitli obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi'ndeki evinde S.G'nin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, ikamette, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 309 sikke, Erken Tunç döneminden kaldığı düşünülen 23 toprak kap ve Roma dönemi eseri olduğu tahmin edilen heykel ile 77 obje buldu.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Roma Dönemi Tarihi Eser
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