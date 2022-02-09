Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bodrum’da feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan fırtına 74 km hıza kadar ulaştı. Dev dalgalar sahildeki iskeleleri dövdü, tekneler denize açılamadı, feribot seferleri iptal edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinin kuzey kısmı fırtınaya yenik düştü. Saatteki hızı 74 km’ye kadar ulaşan fırtına özellikle Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgureis mahallelerini vurdu.
Bodrum genelinde hissedilen fırtına ilçesinin Kuzey bölgelerinde etkisini daha çok gösterdi.
Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskeleleri ve sahili dövdü, tekneler denize açılamadı. Bodrum-Datça feribot seferleri ise iptal edildi.
Fırtına 10 metrelik ağacı yıktı
Şiddetli rüzgar sonucu Bitez mahallesindeki 10 metrelik servi ağacı yıkılarak bir evin sundurmasını yıktı.
Elektrik tellerini koparan koparan ağaç Bodrum Belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Başka bölgelerde ise küçük bir balıkçı kayıklarının battı, ağaçların yıkıldı.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Muğla
Son Haberler
- 18:00
- 17:48
- 17:41
- 17:42
- 17:49
Sıradaki Haber
Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz