Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 Şubat 2022 koronavirüs tablosu…Bugünkü vaka sayısı
9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Son 24 saatte 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti.
Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı. pic.twitter.com/1ESVFt86pk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 9, 2022
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