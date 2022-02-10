Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta 731 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı kentte okullar 1 gün tatil edildi.
Sivas’ta geçtiğimiz gece başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
İl genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeline ise 1 gün idari izin verildi.
Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İl genelinde 731 köy yolu da araç ulaşımına kapandı.
Sivas Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri gece yarısı başlattıkları karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Sivas-Ankara, Sivas-Tokat, Sivas-Kayseri, Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan karayollarında araç ulaşımının kontrollü sağlanıyor, ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji Sivas Ulaşım
Son Haberler
- 11:11
- 11:11
- 10:55
- 11:06
- 10:54
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz