Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçurumda mahsur kalan dağcı AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Salihli'de motosikleti ile gezintiye çıkan dağcı uçurum kenarında mahsur kaldı. Kurtarılan dağcı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesi'nde gezintiye çıkan dağcı Ozan Şentürk bir süre sonra uçurumun kenarında mahsur kaldı.
Çakallar deresi mevkiinde, ihbar alan AFAD ekipleri, dağlık arazi de mahsur kalan Şentürk'e kısa sürede ulaştı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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