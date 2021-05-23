Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu bahçesinde göndere çekili Türk bayrağı, rüzgarın etkisiyle yere düştü.

Anaokulunun karşısındaki apartmanda oturan 33 yaşındaki Hamdi Öz'ün çocukları, anaokulunun bahçesinde yere düşen bayrağı görüp babalarına söyledi.

Hemen okulun bahçesine giden Öz, bayrağı yerden aldıktan sonra bir süre direğe bağlamaya çalıştı ancak başarılı olamayınca polise haber verdi.

Bölgeye gelen iki polis, Öz'e duyarlılığından dolayı teşekkür ettikten sonra durumu okul idaresine bildirdi.

Yetkililer gelinceye kadar bayrağı çocuklarıyla birlikte evinin balkonuna asan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bayrağı yerden kaldırarak polis ekiplerini aradım ve adresi tarif ettim. O sırada bayrağı tekrar direğe takmaya çalıştım ama başaramadım. Görevliler gelinceye kadar devletimizin onurlu bayrağı bende duracak." diye konuştu.