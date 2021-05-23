İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi sikke ve objeleri 65 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Takibe alınan 4 şüpheli ilçe merkezinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelerinin üst ve araçlarındaki aramada, 315 sikke, 2 bronz kemer, 2 ok ucu, 2 yüzük, 5 obje, toprak küp ve bronz kase olmak üzere 328 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi sikke ve objeler, koruma altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

