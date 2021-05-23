Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D.G. idaresindeki 46 HL 772 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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