Seydili Mahallesi'nde yaşayan besici Ayşe ve Hakan Bolat kardeşlere ait 48 kuzunun bulunduğu ağıla dün gece saatlerinde giren kurt, küçükbaş hayvanlara saldırdı.

Sabah saatlerinde yemleme yapmak için ağıla giren Bolat kardeşler, kurdun saldırısı sonucu 18 kuzunun telef olduğunu görerek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hakan Bolat, AA muhabirine, olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.