Bilgili, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Evleri zarar gören vatandaşların sorunlarını dinleyen Bilgili, vatandaşlara 20 yıl vadeli 0 faizle verilecek olan 135 bin TL'lik kredi kullanımına tapu hisse sorunlarının çözümlenmesiyle kısa sürede başlanacağını ifade etti.

Vatandaşların sorunların çözülmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıldığını belirten Bilgili, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 23 Ağustos'ta bölgemizde meydana gelen orman yangını nedeniyle hükümetimiz yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devletimizin tüm imkanlarını seferber etti. Yangından 136 vatandaşımız etkilendi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve ORKÖY vatandaşlarımızın yaralarının sarılması amacıyla 136 köylümüze toplamda 3 milyon 640 bin 76 TL hibe şeklinde ödeme yaptı. Ödemeler evdeki hasar, ağır veya hafif hasarlı olmasına göre kişi başı 80 bin liraya kadar yapıldı. Şimdi de yeni evlerine kavuşmaları için talep eden vatandaşlarımıza 20 yıl vadeli ve 0 faizli kredi kullandırılması için AFAD'ın çalışmaları devam etmektedir."