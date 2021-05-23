Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya'da alınan bilgiye göre, H.O. idaresindeki 44 ACF 524 plakalı otomobil ile İ.Ü yönetimindeki 44 HS 188 plakalı otomobil Doğanşehir-Akçadağ karayolu Polat Mahallesi Yolkoru mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile her iki araçta bulunan iki kişi 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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