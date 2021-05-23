Jandarma ekiplerince, fiziki takibe alınan bir şüphelinin kullandığı traktörün su tankerinde yapılan incelemede, zula olarak tabir edilen bölmeye gizlenmiş 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilen operasyona ilişkin gözaltına alınan N.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

N.Ç. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin Altınözü'ndeki bir kişinin uyuşturucu taşıyacağına ilişkin istihbarat üzerine çalışma başlattığını ve tarlada bulunan şüpheliyi izlemeye aldığını belirtmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Tarladan çıkarken traktörün su tankerinde detaylı inceleme yapılmış ve bir zula tespit edilmiştir. Su tankerinde tespit edilen zula üzerine jandarma ekiplerine haber verilmiş, zulada yapılan incelemede toplam 96 paket halinde 18 kilo 228 gram toz esrar ele geçirilmiştir."