Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havalandırma boşluğuna düşen köpek kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Manisa'da havalandırma boşluğuna düşen köpek kurtarıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye mahallesi'nde meydana gelen olayda bir köpek havalandırma boşluğuna düştü.
Alınan bilgiye göre apartman havalandırmasına düşen köpek çevredeki halk tarafından kurtarıldı.
Köpeğin sağlık durumu iyi.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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