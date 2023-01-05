Üç ayların başlangıcı ne zaman 2023? 2023 Üç aylar ne zaman başlayacak?
2023 yılının dini günleri belli oldu. Üç aylar ne zaman başlayacak? Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar 23 Ocak’ta başlıyor. 26 Ocak Perşembe günü ise Regaip Kandili.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayına denk geliyor.
Üç aylar bu yıl 23 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Regaip Kandili 26 Ocak, Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart’ta idrak edilecek.
2023 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
- 17:10
- 17:07
- 16:53
- 16:57
- 16:49