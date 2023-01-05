Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın
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