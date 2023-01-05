Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Bolu'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Vakıfgeçitveren köyü Ballı yeri mevkisinde hareketsiz yatan kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerine bilgi verdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kızıl şahinin yaralandığını belirledi.
İlk müdahalesi jandarma ekiplerince yapılan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Etiketler: Bolu
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