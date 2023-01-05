Vakıfgeçitveren köyü Ballı yeri mevkisinde hareketsiz yatan kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Şubesi ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, kızıl şahinin yaralandığını belirledi.

İlk müdahalesi jandarma ekiplerince yapılan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.