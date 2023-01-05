Batman Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde 8 Mart 2021 yılında kurulan BİLMEK'te tekstil, kuaförlük, yemek kurslarında meslek öğrenen kadınlar okuma yazma ve el sanatları kurslarıyla da kişisel becerilerini geliştiriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Metin Gürbüz, yaptığı açıklamada, açıldığı günden bu yana 48 kursta 1238 kadının kursları tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bu kurslarda amacımız kadınlarımızı iş hayatına hazırlamak, birer girişimci olmak istiyorlarsa buralarda gerekli eğitimleri alarak kendi yerlerini açmalarını ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamaktır. Bir başka amacımız da eğer kendi yerlerini açmak istemiyorlarsa çalışacakları yerlerde daha donanımlı bireyler olarak işlerini yürütmelerini sağlamak."





"Buralardan eğitim alıp evinin bir köşesini tekstil atölyesine çevirmiş iş yetiştiremeyen kadınlarımız var." diyen Gürbüz, "Hem çalışıp hem de çocuklarına bakan kadınlarımız var. Kendi iş yerini kurup başka kadınlara istihdam sağlayan kadınlarımız var. Tabi bizim bu çalışmaları çabaları kadınlarda görmemiz onlarda bu işin semeresini görmemiz bizi daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kursa katılan kadınlardan Asya Demir de tekstil kursuna katıldığını ve öğrendikleri sayesinde ek gelir elde ettiğini söyledi.