Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonetle duvar arasında sıkışan Samet hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Aksaray’da ışık donanımını kontrol ederken kamyonetin hareket etmesi sonucu duvarla araç arasında kalan Samet Sevinç yaşamını yitirdi.
Binaya asansör montajına gelen Samet Sevinç, garaj girişinde, rampadaki kamyonetin arka ışık donanımlarını kontrol etti.
Bu sırada Sevinç, aracın belirlenemeyen bir nedenle geri hareket etmesiyle kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Etiketler: Aksaray
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