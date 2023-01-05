Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da çakarlı araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Kütahya'da tabanca ve pompalı tüfek bulunan çakarlı araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hamidiye Mahallesi'nde çakarlı şüpheli bir otomobilin dolaştığının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Aracı Sazak mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada pompalı tüfek, tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Otomobildeki İ.M. , E.C.T. , K.G. ve A.C.Y. gözaltına alındı.
Çakar kullanılan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Etiketler: Kütahya
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