Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 241 gram uyuşturucu, 20 sentetik ecza hap ve 6 sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "Suç işlemek için örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı.