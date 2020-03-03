Öğrenciler, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için okul mescidinden 250 Fetih suresi okuyarak dua etti.

Öğrenciler ayrıca İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu.

"Rabb'im Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin"

Okul Müdürü Muammer Gülmez, "Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde öğrencilerimizin kalplerinin vatan ve millet sevgisiyle dolu olması bizleri duygulandırdı. Rabb'im Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin" dedi.