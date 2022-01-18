Türk Dünyası Vatandaşlığı Söyleşileri’nin son konuğu Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kırgız Bakan Camankulov'dan gençlere davet

Bakan Azamat Camankulov, Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı derslerini alan 9 ülkeden 76 üniversiteden 3500 üniversite öğrencisine “Türk Dünyası’nın Turizm Cenneti Kırgızistan” konulu sunumunu yaptı.

Azamat Camankulov, sunumunda, Kırgızistan’da turizm sektörünün geliştirilmesinin devletin öncelikli işleri arasında yer aldığını söyledi. Kırgızistan’ı ‘göğe değin uzanan dağların, büyük İpek Yolu’nun ve eşsiz konargöçer kültürünün vatanı olarak tanımlayan Bakan Camankulov, Türk Dünyası gençlerini ülkeye davet etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Medya Merkezi MEDIAMANAS’ın canlı yayınıyla 3500 öğrencinin eşzamanlı olarak ilgiyle takip ettiği söyleşinin sonunda öğrenciler, Azamat Camankulov’a Kırgızistan ile ilgili sorular sordular.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gençlerle daha çok bir araya gelinecek

MEDIAMANAS Müdürü Dr. Bülent Namal’ın sunduğu programda kapanış ve değerlendirme konuşması yapan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan şöyle konuştu:

“Sayın Bakanımızın anlattığı gibi Kırgızistan’ımız gerçekten bütün güzellikleriyle Türk Dünyası’nın görülmeye değer ülkelerinden birisi. Projemize katılan 9 ülkenin başta Sayın Cumhurbaşkanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Daha sonra bize katkı sağlayan 76 üniversitenin rektörlerine sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bugün bu kapanış konuşmasını yapıyorsam, bu, üniversite rektörlerimizin bize vermiş olduğu katkı sonucunda olmaktadır. Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun Bey de bize çok önemli destekler sağladı. Hatta gençler, size bir müjde de vermek istiyorum. Önümüzdeki dönemde bunu daha da geliştireceğiz. Hatta bu dersi alan siz değerli gençlerimizle daha çok buluşacak ve yüz yüze görüşme şansını elde edeceğiz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gagauzlarla yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullanmıştı: ‘Türk Dünyası ile daha çok bağlarınızı artırın ve geliştirin. Çünkü biz Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan coğrafyada yaşayan 300 milyon nüfusu olan Türk Dünyasıyız.’ Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Dersleri Projemizi başlatmış olduk. Sözlerimi Hacı Bektaş Veli’nin sözleriyle noktalayayım: Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Oktay Özgül de projenin başladığı günden bu yana çok geliştiğini, projeye katılımcı üniversitelerin sayısının arttığını, katılımcı ülkelerin medyalarında yapılan haberlerle projenin tanınırlığının ve bilinirliğinin arttığını, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla beraber yeni bir ivme kazandığını söyledi.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Dersleri Projesi, 28 Mayıs 2021’de 71 üniversitenin rektörlerinin katıldığı çevrim içi “İş Birliği Protokolü Töreni” ile başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türk Dünyası ile ilgili dersler 14 hafta sürdü

Açılış Dersi 15 Ekim 2021’de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev tarafından verildi. Türk Dünyası ile ilgili dersler, Manas Üniversitesi akademisyenleri tarafından 14 hafta boyunca sürdürüldü.

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Söyleşileri’ne ise Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin gibi aydınlar, kanaat önderleri katıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Projeyle Türk Dünyası vatandaşlığı bilincinin oluşturulması, Türk Dünyası vatandaşları olarak her yerde ve her alanda ortak paydada hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi tarafından koordine edilen Proje, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Türkiye’nin Amasya Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek derslerle devam edecek.