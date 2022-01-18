Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır?

Instagram.com linkine tıklayın.

Instagram’a daha önceden giriş yaptıysanız “ Hesabını Geçici Olarak Kapat ” ekranını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız, Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.



Instagram’ın “ Hesabını neden kapatıyorsun? ” sorusuna yanıt vermek için seçeneklerden herhangi bir tanesini seçin. Nedenini belirtmek istemiyorsanız “ Başka bir şey ” seçeneğini seçin.

Şifrenizi girin ve “ Hesabı geçici olarak kapat ” butonuna tıklayın.



Bu işlemi yaptıktan sonra; “Tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.”

Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır?

Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için linke tıklayın

Instagram’a önceden giriş yaptıysanız altta gördüğünüz “Hesabını Sil” sayfasını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.



Açılan sayfadan Instagram’ın sorduğu “ Hesabını neden silmek istiyorsun? ” seçeneklerinden herhangi birini seçin. Bir neden sunmak istemiyorsanız “ Başka bir şey ” olarak seçim yapın.

Şifre alanına şifrenizi girin ve “ Sil ” butonuna tıklayın.