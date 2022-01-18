Instagram hesap silme ve kapatma nasıl yapılır? 2022 Instagram hesap silme ve kapatma linki...
Instagram hesabınızda kalıcı silme ya da geçici kapatma işlemi uygulamak istiyorsanız, alttaki adımları uygulayabilirsiniz.
Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır?
-
Instagram.com linkine tıklayın.
-
Instagram’a daha önceden giriş yaptıysanız “Hesabını Geçici Olarak Kapat” ekranını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız, Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
-
Instagram’ın “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna yanıt vermek için seçeneklerden herhangi bir tanesini seçin. Nedenini belirtmek istemiyorsanız “Başka bir şey” seçeneğini seçin.
- Şifrenizi girin ve “Hesabı geçici olarak kapat” butonuna tıklayın.
Bu işlemi yaptıktan sonra; “Tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene dek fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz gizli olacaktır.”
Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl kapatılır?
Instagram hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için linke tıklayın
Instagram’a önceden giriş yaptıysanız altta gördüğünüz “Hesabını Sil” sayfasını görmüş olacaksınız. Eğer giriş yapmadıysanız Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girin.
-
-
Açılan sayfadan Instagram’ın sorduğu “Hesabını neden silmek istiyorsun?” seçeneklerinden herhangi birini seçin. Bir neden sunmak istemiyorsanız “Başka bir şey” olarak seçim yapın.
- Şifre alanına şifrenizi girin ve “Sil” butonuna tıklayın.
Bu işlemleri yaptıktan sonra; Instagram size yaklaşık 1 ay süre tanıyacaktır. Eğer 1 ay içerisinde hesabınıza girmezseniz; 1 ay sonra Instagram Profiliniz ve hesap bilgileriniz tamamen silinecektir. 1 ay içerisinde belirtilen süre tamamlanmadan hesabınıza girerseniz Instagram silme talebiniz otomatik olarak kaldırılacaktır.
Telefondan Instagram uygulamasını silersem hesabım silinir mi?
Hayır, silinmez. Üstteki linklerden hesabınızı silmediğiniz sürece; Farklı bir telefon ya da bilgisayar üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesabınıza tekrardan giriş yapabilirsiniz.
Instagram hesabımı sildikten ya da kapattıktan sonra arkadaşlarım etkinliklerimi görebilir mi?
Hayır, göremezler. Hesabınızı geçici olarak kapattıktan ya da kalıcı olarak sildikten sonra arkadaşlarınız profilinizi, arkadaşlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı, yorumlarınızı, hikayelerinizi ve beğenmelerinizi göremezler.
Instagram uygulaması üzerinden hesabımı silebilir miyim?
Uygulama üzerinden hesap silme ekranına gittiğinizde sizler için üstte belirttiğimiz Instagram.com linklerine yönlendirme yapılmaktadır. Uygulama içerisinden bu alana ulaşmak isterseniz;
Ayarlar > Yardım > Yardım Merkezi alanlarına tıkladıktan sonra arama kutucuğuna "Instagram hesabımı nasıl silerim?" yazarak Instagram'ın ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.
Instagram hesabımı hemen silebilir miyim?
Hayır, silemezsiniz. Kalıcı hesap silme işleminden sonra Instagram profiliniz arkadaşlarınıza görünmez yalnız yine de kalıcı olarak hesabın ortadan kaldırılması için Instagram'ın verdiği 1 aylık sürenin dolması gerekmektedir.
Instagram hesabımı kalıcı olarak sildim, tekrar açabilir miyim?
Instagram silme işlemini tamamladıktan sonra Instagram'ın verdiği süre boyunca (ort. 1 ay içerisinde) hesabınıza giriş yapmadıysanız, hesabınız kalıcı olarak silinir. Dolayısıyla hesabınızı tekrar açmanız mümkün değildir. Instagram dondurma için aynı durum söz konusu değildir.
Şifremi unuttum hesabımı silebilir miyim?
Hayır, silemezsiniz. Hesabınızı silmek için kullanıcı ve şifre bilgisine ihtiyaç vardır. Eğer hesabınızın şifresini unuttuysanız, Instagram Şifremi Unuttum sayfasındaki yönergeleri uygulayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.
Hesabımı sildikten sonra aynı kullanıcı adı ile başka hesap açabilir miyim?
Hayır, açamazsınız. Hesabınızı sildikten sonra aynı kullanıcı adı ile siz ve sizden başkası yeni hesap oluşturamadığı gibi, farklı bir hesaba da silinen kullanıcı adını atayamaz.
Instagram hesabımı kaç gün arayla kapatabilirim?
Instagram hesabınızı kapatıp tekrar açtıktan sonra bir kez daha kapatmak isterseniz 7 gün beklemeniz gerekmektedir. 7 gün içerisinde yalnızca 1 kere hesabınızı dondurabildiğiniz için süreç boyunca hesabınız arkadaşlarınıza görünür halde olur.
- 17:02
- 17:05
- 16:48
- 16:53
- 16:46