İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen A.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 29 av tüfeği ve 2 piyade tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlı A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

