Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şüphelinin iş yerinde ruhsatsız 4 tabanca, 29 av tüfeği ve 2 piyade tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen A.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 29 av tüfeği ve 2 piyade tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlı A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Silah Kaçakçılığı
Son Haberler
- 17:02
- 17:05
- 16:48
- 16:53
- 16:46
Sıradaki Haber
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz