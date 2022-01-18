Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 10-17 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 9,9 gram bonzai, 53,73 gram metamfetamin, 0,4 gram eroin, 3,66 gram esrar 17 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 17:02
- 17:05
- 16:48
- 16:53
- 16:46
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde ağıl yangınında 156 küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz