Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 10-17 Ocak tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 9,9 gram bonzai, 53,73 gram metamfetamin, 0,4 gram eroin, 3,66 gram esrar 17 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.