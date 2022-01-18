Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
Etiketler: Kütahya Yüz Yüze Eğitim Kar Yağışı
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