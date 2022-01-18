Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.