Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İskender O'nun kullandığı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Şevder Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tunceli
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