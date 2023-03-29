Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu.
Ersin U. idaresindeki motosiklet ile Hasan Y.'ın kullandığı motosiklet Karaman - Mersin karayolu 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücülerden Hasan Y. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Yasemin E. ve Arife K. yaralandı,11 koyun da telef oldu.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arife K.'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Karaman
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