Ersin U. idaresindeki motosiklet ile Hasan Y.'ın kullandığı motosiklet Karaman - Mersin karayolu 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücülerden Hasan Y. ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Yasemin E. ve Arife K. yaralandı,11 koyun da telef oldu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arife K.'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.