Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Göynücek'ten Amasya yönüne giden Serdar A.'in kullandığı taksi, Gözlek mevkisinde İ.U. idaresindeki tırla çarpıştı.
Taksi sürücüsü Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Takside bulunan aynı aileden Mustafa, D., Elif A. ile Kerem D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya
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