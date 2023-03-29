Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.

Kar yağışı İmranlı, Gürün, Hafik, Zara, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde de etkili oluyor.

Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.





Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.