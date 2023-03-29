Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamehmet Mahallesi'nde yaşayan H.V'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kaldığı adrese detektör köpek "Kaptan" ile operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları ve cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla
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