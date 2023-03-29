Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 823 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir dükkana düzenlenen baskında 823 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satışı olduğu bilgisine ulaştı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 823 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.K. emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa
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