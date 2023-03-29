Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar sabah saatlerinde yerini sağanağa bıraktı.
Hava sıcaklığının düştüğü ilçede yüksek kesimlerde de kar etkili oldu.
Kar nedeniyle Ağbaba dağları beyaza büründü.
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