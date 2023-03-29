Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde tahminde bulunduğu Çankırı’da kar yağışı etkili oldu.





Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Şehrin kuzey kesiminde etkili olan kar yağışı sebebiyle sürücüler ise yollarda hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Ilgaz ilçesinde ara ara devam eden kar yağışının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışına karşı önlem alan Karayolları ekipleri ise tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, Mart ayının sonunda yağan karın kuraklığın azalmasına katkı sağlayacağı için sevindirici olduğunu söyledi.