Yağan kar yağışı işe birlikte merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise 5 derecelere kadar düştü.



Vatandaşlarda kar yağışını fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı. Öte yandan Gökçebey'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde beyaz örtüyü gören vatandaşlar kar manzaralarını seyretti.