Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Zonguldak’ta Mart ayının son günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Yağan kar yağışı işe birlikte merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise 5 derecelere kadar düştü.
Vatandaşlarda kar yağışını fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar yüzlerce beğeni aldı. Öte yandan Gökçebey'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde beyaz örtüyü gören vatandaşlar kar manzaralarını seyretti.
Etiketler: Zonguldak
Son Haberler
- 19:06
- 18:47
- 18:42
- 18:32
- 18:37
Sıradaki Haber
Kapadokya'da kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz