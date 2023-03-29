İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde afetzede çocuklara gezdirildi.

Ardından İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak ve personeli tarafından çocuklara kitap ve oyuncak hediye edildi.

Sıcak, kitap ve oyuncak hediye ettikleri çocukların çok mutlu olduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Sıcak, tüm vatandaşları kütüphaneye davet etti.

7 yaşındaki kızı ile gezici kütüphaneyi ziyaret eden afetzede Suzan Üregen ise çocuklarının tüm kitap ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Kitap okuyarak depremin etkisinden de uzaklaştıklarını anlatan Üregen, herkese kitap okumayı tavsiye etti.

Afetzede çocuklardan Melek Üregen de ilk kez gezici kütüphane gördüğünü dile getirerek, "Tam bir kütüphane gibiymiş içi, çok güzel. Çocuklar için bir sürü kitap var" dedi.