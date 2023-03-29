Bilecik'te geçtiğimiz günlerde 21 derece olan hava sıcaklığı bugün 3 dereceye kadar düşerken, il genelinde kar yağışı etkili oldu.



Gece ise hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Pelitözü Gölpark beyaza bürünürken, kent merkezinde karla karışık yağmur yağdı. Mart ayının sonu, nisanın başı olduğunu hatırlatan Cem Fırat Aykan, "Kar yağıyor, mevsim son yıllarda çok değişti. Karın yağması güzel, kar bereketlidir. Biraz üşüyoruz ama yine de güzel" dedi.



Hüseyin Kaygısız isimli vatandaş ise, "Eskiden büyüklerimiz derdi 'Mart ayı kazma kürek yaktırır' diye, boşuna demiyorlar. Ama şunu da söyleyebilirim doğa bozuldu, çevre bozuldu, mevsimler bozuldu. Ben gayet normal karşılıyorum" dedi.