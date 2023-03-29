İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Güneykent Mahallesinde ikamet eden N.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ikamet ettiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 120 gr uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 11 fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

N.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.