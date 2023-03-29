2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve proje yürütücüsü Kezban Yazıcı ile birlikte 'Rize Mandalinasının Klon Seleksiyonu ile Islahı Projesi' için adım atıldı.





10 yıllık projenin sonucunda Rize'nin ilçelerinden alınan yaklaşık 53 klon alınması sonucunda 9 adet çeşit mandalinanın üretimi sorunsuz ilerledi. 9 adet mandalina çeşidi üniversite adına tescili için 2020 Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezine “Meyve Çeşidi Tescil Başvurusu” yapıldı. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 adet Rize Mandalina çeşidinin tescili kabul edildi.Kezban sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 9 adet Rize Mandalina çeşidinin tescilinin alındığını duyurarak, “Ankara Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’nde yapılan komisyon toplantısında 9 adet Rize Mandalina çeşidimizin tescilini aldık. 10 yıl süren çalışmalarımızı tescille taçlandırdık. Ülkemiz turunçgil sektörüne hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.