Hafif şiddette etkili olan kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde trafikte aksama yaşanmaması için trafik ve Karayolları ekipleri tedbir aldı.

Sungurlu Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki taşımalı eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini duyurdu.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ilçedeki binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri de beyaza büründü.

Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.