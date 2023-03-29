Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Osman A., ava çıkmak için evden ayrıldı. Osman A.'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda 5 gün sonra Osman A.'in cansız bedenine ulaşıldı. Midyat Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından, Osman A.'in cenazesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Osman A.’in evinden 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda sırtından vurulduğu ortaya çıktı.



Cinayet ile ilgili olarak Osman A.’in 2 arkadaşının gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise ifadelerinde cinayeti kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.