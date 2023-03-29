Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri Yahyalı'da kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğleden sonra başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
İlçede yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı yaylalardaki otlak alanların kar altında kalması ve havaların aniden soğumasıyla besiciler zor anlar yaşadı. Besiciler koyunlarıyla beraber hayvanlarını ilçe merkezindeki ahırlarına getirdi.
Etiketler: Kayseri
Son Haberler
- 00:59
- 00:56
- 01:19
- 00:50
- 00:46
Sıradaki Haber
Mardin'de 25 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz