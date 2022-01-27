Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan karayolu araç trafiğine açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Dün akşam saatlerinde yola çığ düşmesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu araç trafiğine açıldı.
Tunceli Valiliği, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.
Yol, dün akşam saatlerinde yola çığ düşmesi sonucu araç trafiğine kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açıldı.
Valilik, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları gerektiğini belirtti.
Öte yandan, Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu çığ düşme tehlikesi nedeniyle henüz ulaşıma kapalı bulunuyor.
Etiketler: Erzincan Kar Yağışı Tunceli
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