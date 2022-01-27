Filistin'de yıllar sonra ilk kez yoğun kar etkili oldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin geneli beyaza büründü.

Şam Kapısı'nda akşam saatlerinde kar topu oynayan Filistinli gençlerle İsrail polisi arasında ise arbede yaşandı.

İsrail polisi, dağıtmaya çalıştığı Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde 15 Filistinli gözaltına alındı.