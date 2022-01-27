Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail polisi kar topu oynayan Filistinli gençlere müdahale etti
[Fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi, kar topu oynayan Filistinlileri dağıtmak için ses bombasıyla müdahalede bulundu, 15 Filistinli gözaltına alındı.
Filistin'de yıllar sonra ilk kez yoğun kar etkili oldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs, Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin geneli beyaza büründü.
Şam Kapısı'nda akşam saatlerinde kar topu oynayan Filistinli gençlerle İsrail polisi arasında ise arbede yaşandı.
İsrail polisi, dağıtmaya çalıştığı Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde 15 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde 15 Filistinli gözaltına alındı.
Doğu Kudüs çevresinde 15 Filistinli gözaltına alındı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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