Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana, Mersin ve Konya'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 ilde ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili 8 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini belirledi.
Adana'da farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, enerji nakil kabloları da çaldıkları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, pompalı tüfek, 2 pala ve çalıntı malzemeler bulundu.
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