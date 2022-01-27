Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilere ait evlerde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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