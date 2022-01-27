Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 20 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Y.U'nun (25) ilçede bulunduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlünün içinde bulunduğu araç, Kesikkapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.
Yakalanan Y.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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