Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı
[Fotoğraf:AA]
Adana'nın Karaisalı ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı.
Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Karakılıç Mahallesi'nde yaban hayvanları için doğaya yiyecek götürdü.
Ekipler, belirlenen noktalara yiyecekleri bıraktı.
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