Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da heyelanda bir ev yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda prefabrik bir ev yıkıldı.
Trabzon'da Dolaylı Mahallesi Güney Kümeevleri mevkiindeki heyelandan yaklaşık 10 dönümlük alan etkilendi.
Heyelanda prefabrik bir ev yıkıldı, bölgeye ulaşımı sağlayan 300 metrelik beton yol birçok noktadan çöktü.
Bölgedeki evlerin genellikle yazın kullanılması can kaybının önüne geçti.
İlde hava şartlarının normale dönmesiyle, belediye ekipleri gerekli çalışmaları yapacak.
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